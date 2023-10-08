Пропавшую в Омской области двухлетнюю девочку нашли мертвой

Двухлетняя девочка найдена мертвой в колодце с водой в городе Исилькуль Омской области, сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказала ТАСС Булихова.

По предварительным данным, девочка в субботу, 7 октября днем гуляла во дворе с шестилетней сестрой и четырехлетним братом, пока мать находилась дома с восьмимесячной дочерью. Женщина периодически выходила во двор и присматривала за детьми. Когда стало темнеть, выяснилось, что девочка пропала.

В ходе организованных с супругом и соседями поисками тело ребенка было найдено в колодце с водой. Семья девочки характеризуется как благополучная.