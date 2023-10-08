ХАМАС начал войну с Израилем: что происходит

Силы палестинского исламистского движения ХАМАС утром 7 октября провели беспрецедентную атаку на Израиль, объявив о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль назвал происходящее войной и приступил к ударам по сектору Газа.

Боевые действия вспыхнули в 50-ю годовщину с Войны Судного дня. Тогда, 6 октября 1973 года, арабская коалиция внезапно атаковала израильские позиции. Египет наступал на Синайский полуостров, а Сирия — на Голланские высоты. Война закончилась 25 октября победой Израиля.

Что случилось

ХАМАС нанесли ракетные удары по южным и центральным районам Израиля — обстрелам подверглись города Ашкелон, Тель-Авив, Ришон-ле-Цион и Гдерот. Одновременно десятки боевиков проникли на израильскую территорию.

Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот, взяли в заложники несколько десятков израильских военных и жителей приграничных поселений. Силам ХАМАС удалось уничтожить израильский танк Merkava, поразив его с помощью дрона.

По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), всего по израильской территории было выпущено около трех тысяч ракет. Погибло около 100 человек, 908 человек были ранены. В ходе ответных ударов по территории сектора Газа погибло 198 палестинцев, ранено 1610 человек.

переброска израильских военных Фото: © Israel Defense Forces

На фоне ракетных ударов власти Израиля призвали жителей не выходить из жилищ и укрыться в специальных помещениях — мамадах. Они представляют собой небольшие укрытия с толстыми бетонными стенами ниже нулевого этажа, а также массивной металлической дверью.

Поводом для атаки представители ХАМАС назвали «преступления оккупации». В частности, палестинцы обвиняют Израиль в неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Весной возле мечети происходили столкновения палестинцев с израильской полицией на фоне попытки еврейских ультраправых активистов провести на Храмовой горе ритуальное жертвоприношение. Храмовая гора считается святыней для представителей обеих религий.

Первые последствия

После нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Он поручил силовым структурам зачистить населенные пункты, куда проникли террористы. В Израиле объявлен режим ЧС, начата обширная мобилизация резервов.

Армия Израиля также наносит авиаудары по сектору Газа. В настоящее время бои ведутся в 22 приграничных местах, к границе с сектором Газа переброшены четыре дивизии. По предварительным оценкам, на территории Израиля остаются около 300 боевиков.

Движение ХАМАС было основано в 1987 году. Его главная цель — создание палестинского государства на всей территории, которую Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. С 2007 года движение базируется в секторе Газа.

Минэнерго Израиля ограничило поставки электроэнергии в сектор Газа. Палестина сильно зависит от Израиля в поставках электроэнергии — на Израильскую электрическую корпорацию приходится около 88% потребления в стране.

Израиль уже поддержали Италия, Франция, Германия, Великобритания, Грузия, Украина, Венгрия, Евросоюз, США, Таиланд. Пентагон заявил, что США будут работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны.

В свою очередь, ХАМАС поддержали частично признанное государство Палестина, Сирия и Иран. С нейтральной позицией выступили Россия, Саудовская Аравия, Турция, Белоруссия, Египет, ОАЭ — эти государства призвали стороны к деэскалации.