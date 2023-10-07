Названы малоизвестные причины появления седины

Появление седины не является признаком старости, процесс связан с выработкой пигмента меланина. При этом влиять на него могут самые разные факторы, рассказала врач-трихолог Альбина Хохлова.

По словам эксперта, чаще всего появление седины связано с дефицитом витаминов группы В, хроническими болезнями и приемом лекарств, неправильным питанием и вредными привычками, плохой экологией.

«Поседеть можно от сильного стресса. Синдром Марии-Антуанетты это резкая потеря меланина, вызванная серьезными эмоциональными переживаниями. Название свое он получил благодаря легенде, согласно которой перед казнью королева Франции поседела за одну ночь», — отметила Хохлова.

При этом вполне возможно замедлить появление новых седых волос. Для профилактики и замедления потери пигмента Хохлова порекомендовала мезотерапию кожи головы — доставку витаминных коктейлей инъекционным методом прямиком к корням волос.