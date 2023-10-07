Украина застряла в «ловушке Зеленского»

Киеву следует заключить мир с Москвой, пока украинские ресурсы еще не исчерпаны. Однако для этого стране необходимо выбраться из геополитической «ловушки».

«Вскоре Украина окажется перед выбором: продолжать воевать, пытаясь затянуть конфликт — или заключить сделку, пока есть возможность», — пишет Asia Times, комментируя затягивающееся противостояние Киева и Москвы.

Автор материала отмечает, что если бы Украина начала переговоры с Россией сегодня, она могла бы сохранить контроль над пятью важнейшими городами: Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а также сохранить боеспособную армию.

Теперь большая часть инфраструктуры и промышленности уничтожена, а шансы на возвращение высококвалифицированных специалистов после окончания конфликта и скорое восстановление экономики минимальны.

«Если Украина продолжит конфликт, то при сохранении нынешних тенденций на поле боя исход будет гораздо хуже. Затягивание боевых действий может привести к гражданской войне на Украине или свержению правительства», — предупреждают аналитики.