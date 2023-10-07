Ученые создали точную карту затонувшего континента Зеландия

Ученые создали карту древнего континента Зеландия, 95% которого сейчас скрыто под водой. Площадь материка составляла как минимум 5 миллионов квадратных метров, что сопоставимо с Индией.

Зеландия почти примыкала к Австралии, а материки отделял пролив, который теперь является Тасманским морем. Современные острова Новая Зеландия и Новая Каледония — возвышенности бывшего континента.

карта затонувшего континента Зеландия Фото : © University of Tasmania

Согласно исследованиям материковых пород, Зеландия была самым тонким континентом на Земле. В среднем блоки земной коры, на которых держится суша, достигают 45 километров в толщину. При этом толщина затонувшего континента не превышала 18 километров.

Исследователи считают, что Зеландия откололась от древнейшего материка Гондвана, который объединял в себе Африку, Австралию, Южную Америку и даже Антарктиду. Раскол континента произошел примерно 80 миллионов лет назад.