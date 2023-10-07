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Кадыров предложил отменить выборы президента России

Источник:
РИА Новости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие президентские выборы из-за военной операции на Украине. В качестве альтернативного варианта он предложил провести голосование с единственным кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным.

С таким заявлением Кадыров выступил на масштабном мероприятии в центре Грозного, приуроченном ко дню рождения Путина. По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

«Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности Чеченской Республики», — отметил Кадыров.

Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. Выборы президента России пройдут в 2024 году, они могут состояться 17 марта. Избирательная кампания еще не стартовала.

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