Intel намекнула на сроки выхода Windows 12

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в ходе выступления на глобальной технологической конференции Citi намекнул, что Windows 12 выйдет в 2024 году.

«На самом деле мы думаем, что 2024 год получится довольно хорошим для клиентов, особенно из-за обновления Windows», — сказал представитель Intel, отметив важную роль новой версии операционной системы для увеличения спрос на комплектующие и более мощные устройства.

По данным инсайдеров, Windows 12 будет иметь развитую модульную структуру программного обеспечения с урезанным ядром и набором компонент, которые можно добавлять при настройке системы.

При этом Windows 12 может распространяться по платной подписке. Ожидается, что выход операционной системы состоится будущей осенью, однако массовое распространение новой ОС может стартовать только в 2025 году.