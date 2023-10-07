Кот случайно отключил американскую IT-систему

Домашний кот в США прыгнул на клавиатуру компьютера и стер данные центра по делам ветеранов в штате Канзас.

Причины сбоя выяснились во время общения онлайн директора центра с сотрудниками департамента, передает The Register. Они собрались, чтобы обсудить отказ системы.

В ходе разговора один из программистов признался, что при проверке серверов, которая проводилась удаленно, его кот прыгнул на клавиатуру и случайно стер все данные.

Пресс-служба организации подтвердила информацию о сбое. У специалистов ушло порядка четырех часов на то, чтобы полностью восстановить систему. Неизвестно, был ли в результате наказан хозяин кота-диверсанта.