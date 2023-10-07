НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп предложил Киеву отдать области с русскоязычным населением

Источник:
Sibnet.ru
579 5

Киеву ради сохранения страны следует отдать России области с русскоязычным населением, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну», — сказал Трамп в интервью порталу Just The News.

Он подчеркнул, что позиция администрации президента США Джо Байдена, которая предполагает сохранение поддержки Киева до «победного конца», может в итоге привести к третьей мировой войне.

Трамп также выразил уверенность, что если бы он сохранил за собой пост главы государства в ходе предыдущих выборов в США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

Еще по теме
Иностранные лидеры поздравили Путина с днем рождения
Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница
Лукашенко призвал остановить российско-украинский конфликт
План Путина по Украине начал осуществляться
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вторичное жилье подешевеет
Динамика рождаемости грозит России новой демографической ямой
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Обсуждение (5)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
45
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
27
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению