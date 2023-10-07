Киеву ради сохранения страны следует отдать России области с русскоязычным населением, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке. Тогда можно было бы сохранить страну», — сказал Трамп в интервью порталу Just The News.

Он подчеркнул, что позиция администрации президента США Джо Байдена, которая предполагает сохранение поддержки Киева до «победного конца», может в итоге привести к третьей мировой войне.

Трамп также выразил уверенность, что если бы он сохранил за собой пост главы государства в ходе предыдущих выборов в США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.