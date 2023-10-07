НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жертв домашнего насилия защитили «умной водой»

Источник:
Sibnet.ru
261 0

Английская полиция начала раздавать жертвам домашнего насилия спрей с «умной водой». Это должно защитить пострадавших от повторного нападения.

«Умная вода» — жидкость, используемая для маркировки имущества, чтобы предотвратить кражи, передает BBC. Она содержит в себе вещество, которое видно только при ультрафиолете. При этом держится оно на предметах не менее шести недель.

Эксперимент проводится в городе Честерфилд, где случаи домашнего насилия происходят чаще всего. Если подозреваемого в домашнем насилии отпускают под залог, предполагаемой жертве выдают флакон с «умной водой».

Если преступник приблизится к жертве, она сможет распылить воду и вызвать сотрудников, которые проведут судебно-медицинскую экспертизу одежды. Ее результаты станут доказательством вины и помогут полиции добиться ареста нападавшего.

Отмечается, что нововведение уже помогло оперативно привлечь к ответственности мужчину, который нарушил предписание не приближаться к жертве. Раньше при рассмотрении таких дел приходилось полагаться только на слова пострадавших.

Еще по теме
Сенатор сообщил о блокировке всех VPN‑сервисов с марта 2024 года
Заработали новые штрафы за неявку в военкомат
Сбор редких грибов станет уголовным преступлением
Уполномоченная по правам человека отреагировала на видео с Кадыровым
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вторичное жилье подешевеет
Динамика рождаемости грозит России новой демографической ямой
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

urbasik

Значит звание Героя в этом обществе опустили до уровня "спортивный послушный человечек".И поступок со...

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

pepelmetal

Ну слепакову ведь смешно было, когда песенки про убийства мирных людей в ЛДНР пел! Или это другое понимать...