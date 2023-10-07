Жертв домашнего насилия защитили «умной водой»

Английская полиция начала раздавать жертвам домашнего насилия спрей с «умной водой». Это должно защитить пострадавших от повторного нападения.

«Умная вода» — жидкость, используемая для маркировки имущества, чтобы предотвратить кражи, передает BBC. Она содержит в себе вещество, которое видно только при ультрафиолете. При этом держится оно на предметах не менее шести недель.

Эксперимент проводится в городе Честерфилд, где случаи домашнего насилия происходят чаще всего. Если подозреваемого в домашнем насилии отпускают под залог, предполагаемой жертве выдают флакон с «умной водой».

Если преступник приблизится к жертве, она сможет распылить воду и вызвать сотрудников, которые проведут судебно-медицинскую экспертизу одежды. Ее результаты станут доказательством вины и помогут полиции добиться ареста нападавшего.

Отмечается, что нововведение уже помогло оперативно привлечь к ответственности мужчину, который нарушил предписание не приближаться к жертве. Раньше при рассмотрении таких дел приходилось полагаться только на слова пострадавших.