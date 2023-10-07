Израиль объявил чрезвычайное положение

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Объявлен набор добровольцев в силы правопорядка, передает Haaretz. Министерство обороны Израиля ранее начало набор резервистов, армия приведена в полную боеготовность. Часть местных жителей скрылись в убежищах.

В приграничных населенных пунктах идут бои с вторгшимися в страну боевиками ХАМАС. Армия обороны Израиля пока не вернула под контроль ни одно из мест проникновения боевиков на израильскую территорию.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». В семи населенных пунктах на юге страны сейчас происходят столкновения вооруженных боевиков с армией Израиля.

Минимум 20 человек погибли в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа в субботу, передает израильский телеканал Channel13. Число пострадавших достигло 545 человек.