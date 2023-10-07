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Проблема выгорания экранов iPhone 15 стала массовой

Источник:
Mydrivers
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Проблема выгорания экрана смартфона iPhone 15 Pro становится массовой, пользовательские отзывы опубликовал сайт Mydrivers.

В настоящее время многие пользователи iPhone 15 Pro и Pro Max сталкиваются с выгоранием экрана в Китае и в других странах мира. Что интересно, в некоторых случаях экран становится таким практически сразу после включения.

При этом эксперты отмечают, что дефект может быть не аппаратным — в этом случае его можно будет исправить при помощи обновления программного обеспечения. Apple пока воздерживается от комментариев.

Между тем пользователи стали воздерживаться от обновления своих «яблочных» смартфонов на iOS 17, которая вышла в конце сентября. Статистика показывает, что по состоянию на 6 октября обновление установили на 23% устройств.

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