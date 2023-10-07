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ХАМАС объявил Израилю войну

Источник:
Sibnet.ru
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Палестинское радикальное исламистское движение ХАМАС объявило Израилю войну, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против государства Израиль», — цитирует Галанта пресс-служба министерства обороны.

Он уточнил, что подразделения израильской армии повсеместно ведут бои с ХАМАС. Галант призвал всех граждан страны следовать указаниям властей, касающимся действий в текущей ситуации. «Государство Израиль победит в этой войне», — добавил министр.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива. Со стороны сектора Газа был начат ракетный обстрел израильской территории.

По предварительным данным, шесть человек погибли, еще более 200 человек пострадали в результате ракетных обстрелов Израиля со стороны сектора Газа. Галант уже одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести «особое положение в тылу» в радиусе 80 километров от сектора Газа.

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