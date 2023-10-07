Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Адаму Кадырову, 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, присвоили звание Героя Чеченской республики, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

«С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — написал чеченский политик.

Делимханов отметил, что Кадыров достиг «особенных успехов» в спорте — на турнирах по смешанным единоборствам и по тактической стрельбе, где «проявил себя как истинный воин и настоящий боец».

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает 19-летнего Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана и находящегося в СИЗО Грозного. Кремль отказался комментировать видео.