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Быстрый расход заряда телефона посчитали тревожным признаком

Источник:
Sibnet.ru
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Быстрый расход заряда батареи смартфона может указывать на взлом устройства и его заражение вредоносным программным обеспечением, рассказал генеральный директор компании «EdgeЦентр» Михаил Шурыгин.

«В этом случае стоит проверить список работающих приложений в меню использования аккумулятора. Чаще всего такие приложения могут называться комбинацией букв или цифр», — объяснил специалист в беседе с RT.

Также о вирусе на устройстве свидетельствуют внезапные самостоятельные запуски приложений, шумная работа устройства или внезапные отключения смартфона. Помимо этого, среди признаков вредоносного ПО обилие всплывающих в браузере окон и сбои в работе программ.

«При взломе вредоносные приложения могут тратить трафик сотовой связи или Wi-Fi. Отследить такие программы можно в настройках сотовой связи устройства. При установленном вредоносном ПО доступ к настройкам устройства могут получить третьи лица», — уточнил эксперт.

Устройство следует проверить с помощью антивируса, также следует изменить все пароли, так как они хранятся в памяти устройства и взломщик может получить доступ к вашим соцсетям и финансовым приложениям. До устранения взлома лучше отключить Bluetooth и Wi-Fi.

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Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

dymys

Приятно узнавать о новых преимуществ достижений к Победе!

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?