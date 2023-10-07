Российские танки научились отклонять ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М «Прорыв-3» способно отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin.

Такую способность разработка продемонстрировала в ходе боевых действий на Украине. «Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается сверху на танки, снижая заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

«Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны. В результате на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную головку наведения, происходит срыв захвата цели.

«Накидка» разработана входящей в концерн «Калашников» компанией «НИИ Стали». Эффективность разработки повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес.