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Российские танки научились отклонять ракеты Javelin

Источник:
РИА Новости
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Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М «Прорыв-3» способно отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin.

Такую способность разработка продемонстрировала в ходе боевых действий на Украине. «Накидка» состоит из многослойного маскирующего материала, который надевается сверху на танки, снижая заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне.

«Накидка» обеспечивает существенное снижение теплового излучения от танка и сглаживает так называемые термоконтрастные зоны. В результате на ракете ПТРК Javelin, которая использует инфракрасную головку наведения, происходит срыв захвата цели.

«Накидка» разработана входящей в концерн «Калашников» компанией «НИИ Стали». Эффективность разработки повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес.

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