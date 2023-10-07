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Выбраны полуфиналисты шоу «Голос. Уже не дети»: кто выбыл в поединках

Источник:
Sibnet.ru
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Второй этап поединков в шоу «Голос. Уже не дети» прошел на Первом канале в пятницу, 6 октября. Наставники выбрали всех полуфиналистов проекта — в каждой команде осталось по четыре участника.

Команда Димы Билана

Мария Панюкова и Анна Даровская. Панюкова исполнила песню «Спасибо, жизнь!» из фильма «Карнавал». Даровская спела «Мир без любимого» из картины «31 июля». Даровскую раскритиковала Полина Гагарина, отметив, что девочке выбрали неверную тональность. Этим или нет руководствовался наставник, но Билан оставил в проекте Панюкову.

Панюкова и Даровская
Панюкова и Даровская

Диана Хитарова и Арина Миронова. Диана исполнила песню «We Are the Champions» группы Queen, Арине досталась композиция «Моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман». По решению наставника, участие в проекте продолжила Диана Хитарова.

Хитарова и Миронова
Хитарова и Миронова

В полуфинал прошли Диана Хитарова, Мария Панюкова, Рената Таирова и Мирон Проворов.

Команда Пелагеи

Давид Саникидзе и Ярослав Соколиков. Саникидзе исполнил песню Консуэло Веласкес «Bsame mucho», а Соколиков — «Fall On Me» (дуэт Андреа Бочелли с сыном Маттео). Оба исполнителя получили большую похвалу и восхищение от членов жюри. Пелагея решила оставить в проекте своего бывшего подопечного из первого сезона — Давида Саникидзе.

Саникидзе и Соколиков
Саникидзе и Соколиков

Егор Блинов и Давид Хиникадзе. Блинов спел песню «Зачем топтать мою любовь» группы «Смысловые галлюцинации», а Хиникадзе исполнил песню Леона Расселла «A Song for You». Предпочтение наставница отдала Блинову.

Блинов и Хиникадзе
Блинов и Хиникадзе

В полуфинал прошли Егор Блинов, Давид Саникидзе, Александра Харазьян и Иван Кургалин.

Команда Полины Гагариной

Елизавета Качурак и Акмаль Ходжаниязов. Победительница четвертого сезона Качурак исполнила песню «Ай, вы, цыгане», а Ходжаниязов спел «Раневскую» Лолиты. Гагарина оставила в шоу Качурак, хотя пользователи Сети не согласились с решением наставницы и написали в комментариях к выступлению Акмаля, что его выступление было гораздо лучше.

Качурак и Ходжаниязов
Качурак и Ходжаниязов

Олеся Казаченко и София Федорова. Победительница седьмого сезона исполнила песню из Евровидения-2023 «Tattoo» певицы Лорин. Федорова спела отечественный хит Юли Савичевой «Если в сердце живет любовь». Козаченко в этой паре оказалась сильнее, Гагарина оставила ее в проекте.

Казаченко и Федорова
Казаченко и Федорова

В полуфинал прошли Елизавета Качурак, Олеся Казаченко, Мария Мирова и Владислав Тюкин.

Команда Егора Крида

Анастасия Гладилина и Нонна Еганян. Гладилина исполнила песню Владимира Преснякова «Достучаться до небес», Еганян — «Happier Than Ever» Билли Айлиш. По решению наставника, Аннастасия прошла дальше, а Нонна Еганян, как и в третьем сезоне «Голоса. Дети» покинула проект на этапе поединков.

Гладилина и Еганян
Гладилина и Еганян

Федор Сорокин и Вероника Сыромля. Сорокин спел песню «Точка невозврата» группы «Ария», Сыромля исполнила «Проклятие русалки» певицы Green Apelsin. Крид решил оставить в проекте «Голос. Уже не дети» Веронику Сыромлю.

Сорокин и Сыромля
Сорокин и Сыромля

В полуфинал прошли Анастасия Гладилина, Вероника Сыромля, Елизавета Трофимова и Рагда Ханиева.

Кто покинул «Голос. Уже не дети» в первом выпуске поединков

Фото: @voice1tv
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Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?