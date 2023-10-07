Победительница седьмого сезона прошла в полуфинал «Голос. Уже не дети»

Победительница седьмого сезона детского «Голоса» Олеся Казаченко прошла этап поединков в проекте «Голос. Уже не дети» и попала в полуфинал.

Казаченко в поединках исполнила песню шведской певицы Лорин «Tattoo» с Евровидения-2023. В паре с ней выступала София Федорова из пятого сезона детского «Голоса».

Наставница девушек Полина Гагарина сказала, что у обеих участниц есть музыкальный потенциал, который можно раскрывать дальше. Но выбрала уже победившую однажды певицу.

«Будем дальше раскрывать ларчик Олеси», — сказала Гагарина, оставив в проекте Олесю Казаченко.

В проекте «Голос. Уже не дети» слепые прослушивания прошли семь победителей «Голоса. Дети», но не всем удалось преодолеть этап поединков. Выбыли Алиса Кожикина (первый сезон), Аделия Загребина (девятый сезон) и Аня Доровская (10 сезон).