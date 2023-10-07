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Зрители возмутились выбором Гагариной в шоу «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Уже не дети»

Наставница шоу «Голос. Уже не дети» Полина Гагарина на этапе поединков в паре Елизаветы Качурак и Акмаля Ходжаниязова выбрала первую. Зрителей проекта это решение возмутило.

Кучарак — победительница четвертого сезона детского «Голоса», а Ходжаниязов в свое время был финалистом пятого сезона, но он после участия в проекте стал популярен под псевданимом Akmal' и выпустил несколько хитов, среди которых «Из-за тебя» («Ты расскажи про нас всему свету…»).

В поединках на новом проекте Качурак исполнила песню «Ай, вы, цыгане», а Ходжаниязов спел «Раневскую» Лолиты. Члены жюри больше оценили выступление Акмаля, а Качурак даже немного поругали.

Егор Крид отметил, что выступление Акмаля было на уровень профессиональнее. Пелагея сказала участнице, что ей не хватило ни аутентичного, ни эстрадного пения. Гагарина сказала, что Ходжаниязов спел не так, как хотела она, а так, как это видит он. Выступление Качурак же, наоборот, ей очень понравилось.

«Акмаль, я отдаю тебя обратно твоим дорогим поклонникам и поклонницам», — попрощалась с исполнителей Гагарина.

Пользователи Сети возмутились такому решению. В комментариях в официальной группе «Голоса» во «ВКонтакте» они написали, что Акмаля «слили». Также есть версия, что Гагарина просто не сработалась с артистом и решила его выгнать.

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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?