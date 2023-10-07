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Apple отключил российскую версию официального сайта

Источник:
Sibnet.ru
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Apple скрыла из доступа российскую версию официального сайта. Пользователям больше не доступна информация о продуктах компании и технических характеристиках на русском языке.

Теперь при попытке открыть русскоязычный ресурс пользователей перенаправляют на страницу со справочными материалами. Это единственный раздел на русском языке, который остался доступен.

Apple перестала обновлять российскую и белорусскую версии сайта в начале марта 2022 года, вместе с заявлением о приостановке официальных продаж устройств в России. Весь российский офис Apple был перевезен в Дубаи.

Однако до последнего времени можно было изучать страницы продуктов, актуальные на момент приостановки деятельности — в частности, линейки iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

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