НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД проведет тотальные проверки на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
346 1

Сотрудники ГИБДД проведут тотальные рейды на дорогах России на выходных, 7-8 октября. Особое внимание автоинспекторы уделят поиску водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Массовые рейды и «сплошные проверки» пройдут в Смоленской области, Ивановской области, Курганской области, Костромской области, Рязанской области, Самарской области, Кировской области, Республике Алтай, Ивановской области, Республике Коми и других регионах.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

За пьяную езду водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена за отказ от освидетельствования и передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Еще по теме
Госдума предложила изменить правила выдачи водительских прав
Блогер протестировал, сколько можно выпить за рулем
Несоответствие цен в реальности и справочниках убило идею ОСАГО
Правительство согласилось с увеличением срока ремонта по ОСАГО
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Вторичное жилье подешевеет
Динамика рождаемости грозит России новой демографической ямой
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп предложил Киеву отдать области с русскоязычным населением
Израиль объявил чрезвычайное положение
Путин прокатил президента Узбекистана на своем Aurus
Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
45
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
42
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
27
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению