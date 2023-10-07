ГИБДД проведет тотальные проверки на дорогах

Сотрудники ГИБДД проведут тотальные рейды на дорогах России на выходных, 7-8 октября. Особое внимание автоинспекторы уделят поиску водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Массовые рейды и «сплошные проверки» пройдут в Смоленской области, Ивановской области, Курганской области, Костромской области, Рязанской области, Самарской области, Кировской области, Республике Алтай, Ивановской области, Республике Коми и других регионах.

В рамках «сплошных проверок» дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя, особое внимание уделяется наличию признаков опьянения.

За пьяную езду водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Аналогичная ответственность предусмотрена за отказ от освидетельствования и передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения.