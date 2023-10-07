Иностранные лидеры поздравили Путина с днем рождения

Главы государств и правительств зарубежных стран поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

Среди тех, кто позвонил главе российского государства, президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, премьер-министр Армении и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Так, белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении отметил, что Минск высоко ценит вклад Путина в укрепление всеобъемлющих белорусско-российских связей и последовательную позицию по дальнейшему углублению межгосударственной интеграции.

Кроме того, лично Путина поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, которые находятся в Москве с официальным визитом.