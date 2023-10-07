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Победительница 10 сезона выбыла из проекта «Голос. Уже не дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Победительница 10 сезона «Голос. Дети» Анна Даровская не смогла пройти этап поединки и выбыла из проекта «Голос. Уже не дети».

Даровская в 10 сезоне была в команде Басты. В новом проекте ее взял в команду Дима Билан, потому что единственный повернулся к девочке.

На этапе поединков девочка была в паре с финалисткой третьего сезона «Голоса. Дети» Мария Панюкова, которая и ранее была в команде Билана.

Обе девушки исполнили песни из советских фильмов: Панюкова — «Спасибо, жизнь!» из фильма «Карнавал», а Даровская спела «Мир без любимого» из картины «31 июля». Это любимая песня Билана.

Обсуждая участниц, Даровской сделала замечание Полина Гагарина. «Мне кажется, тональность выбрана неверная. Вот она ложка дегтя», — сказала певица.

Дима Билан, принимая решение, похвалил обеих участниц. Но между двух решил в «Голосе. Уже не дети» оставить свою старую подопечную Марию Панюкову.

«Я пойду далее с Марией, а Анечку обнимаю сердцем», — сказал Билан. Даровская спокойно покинула сцену, сдержанно поблагодарив наставника и пожелав победы Панюковой.

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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?