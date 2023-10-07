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Российский фигурист после скандала снова выступил под Rammstein

Источник:
«Спорт-Экспресс»
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Фигурист Петр Гуменник выступил под песню группы Rammstein Mein Herz Brennt на показательных выступлениях в рамках мемориала Панина-Коломенкина.

Гуменник 16 сентября не смог показать на контрольных прокатах сборной свою короткую программу под музыку Rammstein, которую готовил четыре месяца. Это произошло из-за письма с жалобой, которое было направлено в Минспорт из-за «непатриотичности» выбора музыки.

В итоге фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню группы Rammstein Sonne. Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?