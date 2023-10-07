Российский фигурист после скандала снова выступил под Rammstein

Фигурист Петр Гуменник выступил под песню группы Rammstein Mein Herz Brennt на показательных выступлениях в рамках мемориала Панина-Коломенкина.

Гуменник 16 сентября не смог показать на контрольных прокатах сборной свою короткую программу под музыку Rammstein, которую готовил четыре месяца. Это произошло из-за письма с жалобой, которое было направлено в Минспорт из-за «непатриотичности» выбора музыки.

В итоге фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню группы Rammstein Sonne. Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.