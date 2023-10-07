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«Яндекс Браузер» научился кратко пересказывать видео

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи «Яндекс Браузера» теперь смогут прочитать пересказы русскоязычных видео — новая функция работает на базе нейросети YandexGPT.

Нейросеть обобщает русскоязычные ролики длиной от двух минут до четырех часов и пересказывает те фрагменты, где есть речь, сообщается в блоге разработчиков. Это позволяет пользователям быстро ознакомиться с содержанием ролика.

Сначала алгоритм превращает аудиодорожку в текст с помощью распознавания речи, а затем разбивает его на смысловые фрагменты, обобщает каждый из них и указывает тайм-код начала каждого блока. Используя тайм-код, можно сразу перейти к интересующему фрагменту.

Краткий пересказ также доступен в «Поиске» Яндекса в любом браузере. Чтобы получить пересказ ролика, нужно открыть видео и нажать на кнопку «Краткий пересказ». Можно получить текстовую выжимку из YouTube-роликов, загрузив ссылку на сервис 300.ya.ru.

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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

anubis77

Опять что-то выдумал, любите вы это дело. "В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10...

MuCbE

А шо це таке? Где ципсы с неактуальными методичками? Кто перемогу то вселять будет?