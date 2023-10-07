Подсчитан дефицит бюджета России

Дефицит бюджета России за девять месяцев 2023 года составил 1,7 триллиона рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-сентябре 2023 года составил 19,7 триллиона рублей, что соответствует объему поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика.

Так, доходы федерального бюджета, не связанные с нефтью и газом, составили 14,1 триллиона рублей, тогда как нефтегазовые доходы составили 5, 5 триллиона рублей. По сравнению с прошлым годом они снизились на 34,5%.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 21,4 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,7%.