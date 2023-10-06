Поддержавший россиян вице-президент УЕФА покинул пост

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации, сообщается на официальном сайте организации.

Карл-Эрик Нильссон отметил, что внезапно возникшее внимание к его персоне со стороны СМИ вызвало много ненависти и личных нападок. Все это не идет на пользу шведскому спорту, подчеркнул чиновник.

«Я чувствую сильную поддержку со стороны шведского спорта, но для того, чтобы руководить спортивным движением удовлетворительным образом, абсолютно необходимы желание и радость. Ненависть вытеснила радость», — уточнил он.

26 сентября исполком УЕФА постановил, что российские юниорские сборные будут допущены к международным соревнованиям в течение текущего сезона. Три вице-президента УЕФА из пяти выступали против допуска российских юниорских сборных до участия в международных турнирах.

Так, британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек голосовали против этого решения, Нильссон и итальянец Габриэле Гравина его поддержали. Позднее Нильссон извинился за свою позицию относительно допуска юношеских сборных России до соревнований.