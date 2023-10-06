Изображения космических объектов нашли в египетском храме

Совместная археологическая миссия из немецких и египетских ученых обнаружила ранее неизвестные оригинальные изображения на стенах и потолках храма Эсны в Луксоре. Многие из них изображают небесные объекты.

Работы в храме Эсны стартовали несколько лет назад — археологи аккуратно начали снимать грязь и нагар, образовавшийся на поверхностях за два тысячелетия. В результате им удалось найти новые изображения, сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Ученые назвали картину, которая изображает космические объекты, «поразительной». Археологам удалось выяснить, что центральной фигурой найденных изображений является созвездие Ориона.

При этом древние художники весьма точно изобразили на потолке звезды, входящие в это созвездие. Самая яркая звезда из него — Ригель. В древнеегипетской мифологии она ассоциируется с богом Осирисом.

Среди находок есть барельеф, содержащий все двенадцать знаков Зодиака, а также изображающий планеты Юпитер, Сатурн и Марс. Найдены изображения так называемых семи стрел и созвездий, которые использовались древними египтянами для измерения времени.

Храм Эсны был возведен в период правления династии Птолемеев. Стены храма покрыты полихромными рельефами и надписями, которые описывают движение созвездий и небесных тел. Одна из главных особенностей святилища так называемый астрономический потолок.