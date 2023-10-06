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Таинственный объект на дне океана защищает людей от землетрясений

Источник:
Sci News
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Гигантский резервуар воды нашли на дне Тихого океана у побережья Новой Зеландии, открытие сделала международная команда геологов.

Загадочный подводный водоем обнаружили при помощи глубоководных снимков, сделанных с использованием технологии лазерного сканирования и моделирования в 3D. Он расположен на глубине 3,2 километра.

У побережья Новой Зеландии расположен разлом, который время от времени вызывает так называемые медленные землетрясения. Геологи считают, что найденный водоем за счет своих характеристик способен снижать мощность подземных толчков.

В результате Новая Зеландия защищена от землетрясений. Место, где расположен резервуар, является частью обширной вулканической провинции, известной как плато Хикуранги. Оно образовалось 125 миллионов лет назад.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

pepelmetal

А сегодняшний траур наукраине наверно из-за уничтожения Марса объявлен?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

pepelmetal

Что тарасик, снова сон приснился?