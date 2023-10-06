Таинственный объект на дне океана защищает людей от землетрясений

Гигантский резервуар воды нашли на дне Тихого океана у побережья Новой Зеландии, открытие сделала международная команда геологов.

Загадочный подводный водоем обнаружили при помощи глубоководных снимков, сделанных с использованием технологии лазерного сканирования и моделирования в 3D. Он расположен на глубине 3,2 километра.

У побережья Новой Зеландии расположен разлом, который время от времени вызывает так называемые медленные землетрясения. Геологи считают, что найденный водоем за счет своих характеристик способен снижать мощность подземных толчков.

В результате Новая Зеландия защищена от землетрясений. Место, где расположен резервуар, является частью обширной вулканической провинции, известной как плато Хикуранги. Оно образовалось 125 миллионов лет назад.