Лукашенко призвал остановить российско-украинский конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь призвал остановить российско-украинский конфликт, чтобы избежать худшего развития сценария.

По его словам, «поляки готовы прихватить запад Украины», россияне ведут активную оборону по всем направлениям, а «украинцам нечем воевать», передает РИА Новости.

«Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее уже отмечал, что нагнетание обстановки в зоне конфликта, а также эскалация со стороны США подталкивают Россию к применению крайних мер.