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Обоняние влияет на восприятие цвета

Источник:
EurekAlert
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Обоняние влияет на восприятие цветов органами зрения, выяснили ученые из Ливерпульского университета в Британии. Кроме того, зачастую определенный запах ассоциируется у человека с конкретными цветами.

В ходе исследования участники по очереди заходили в комнату и садились перед экраном. В комнате не было никаких сенсорных стимулов и посторонних запахов. Также испытуемых попросили не использовать дезодорант или духи перед началом эксперимента, пишет EurekAlert.

После того как доброволец заходил в комнату, один из шести запахов (карамели, вишни, кофе, лимона, воды или мяты) наполнял помещение с помощью ультразвукового диффузора. Затем участнику представляли квадрат случайного цвета на экране.

Испытуемый должен был изменить отображаемый цвет на нейтральный серый, используя два ползунка. Процедура повторялась шесть раз по мере введения нового запаха в комнату. Результаты показали, что под воздействием различных запахов участники смещали ползунки слишком сильно и не могли окрасить квадрат на экране в нейтрально-серый цвет.

Например, когда им представили запах кофе, испытуемые бессознательно выбирали серый с оттенком коричневого. Ощутив запах карамели, участники зачастую настраивали ползунки так, что на экране отображался серо-синий цвет.

Авторы объяснили, что восприятие цвета зависит не только от органов зрения, но и от обоняния. Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще не изучены, но ученые надеются продолжить исследования.

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Топ комментариев

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

pepelmetal

А сегодняшний траур наукраине наверно из-за уничтожения Марса объявлен?

Asd10

Его уже по ноздри засосало, но всё равно фыркает и пузыри пускает. Упорный ты хлопец.

pepelmetal

Что тарасик, снова сон приснился?