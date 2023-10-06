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План Путина по Украине начал осуществляться

Источник:
Business Insider
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Президент России, уже давно сделавший ставку на нарастающую усталость Запада от помощи Украине, сейчас наблюдает, как его план воплощается в жизнь, признают западные эксперты.

«Появляется все больше признаков того, что он прав. Украина не справляется с призывом в армию, ее экономика проседает под давлением войны, а энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине ослабевает как в США, так и в Европе», — заявил бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биб.

Так, правая фракция от Республиканской партии в палате представителей США не только выступила против, но даже продавила снятие с должности спикера Кевина Маккарти, в Словакии на прошлой неделе на парламентских выборах одержала победу партия, выступающая за отказ от помощи Киеву.

В Германии набирает популярность крайне правое политическое движение «Альтернатива для Германии», лидеров которой обвиняют в поддержании связей с Россией, пишет издание Business Insider.

«Это сочетание может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая», — указывается в материале.

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Политика #Мир #Россия
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