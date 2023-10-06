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Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю

Источник:
MailOnline
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Мощный энергетический поток от взорвавшейся звезды обрушился на Землю. Они исходят от Вела Пульсара, расположенного на южном небе в созвездии Паруса.

Интенсивные гамма-лучи были обнаружены с помощью системы телескопов в Намибии. Если бы взорвавшаяся звезда была близко от Земли, то излучение могло бы сжечь подвергшихся его воздействию людей дотла, пишет MailOnline.

Звезда Вела Пульсар является самым ярким постоянным источником космических гамма-лучей в диапазоне свыше 1 ГэВ. Пульсар совершает 11 оборотов в секунду и генерирует лучи с разной энергией.

Пульсары — это остатки массивных звезд, взорвавшихся как сверхновые. После вспышки от них остается крошечная звезда диаметром около 20 километров, которая вращается чрезвычайно быстро и обладает внушительным магнитным полем.

Пульсары почти полностью состоят из нейтронов и отличаются сверхвысокой плотностью. По оценке ученых всего лишь чайная ложка материала пульсара весит свыше 5 миллиардов тонн.

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