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Частые тренировки могут замедлить процесс похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Увлечение фитнесом может привести к снижению активности в течение остального времени. Это может замедлить прогресс в похудении, предупреждают ученые из Копенгагенского университета.

Помимо тренировочной активности, существует внетренировочная — так называемая NEPA (non-exercise physical activity). На то, чтобы выгуливать собаку, совершать прогулки на велосипеде, работать и совершать прочие бытовые действия, требуется энергия.

Уровень NEPA отражает то, сколько калорий организм сжигает в повседневной жизни. Соответственно, он тоже влияет на процесс похудения, передает FoxNews. Более того, его важность сопоставима с тренировками.

Исследование показало, что люди, которые увлечены фитнесом, начинают тратить меньше энергии на движение в быту. После тренировки человек может чувствовать себя уставшим, что заставляет его больше отдыхать и избегать других физических ежедневных занятий.

Тело пытается компенсировать увеличение расхода калорий и сохранить при себе жировые запасы на случай чрезвычайной ситуации. Компенсация может происходить и за счет увеличения аппетита, что побуждает человека потреблять больше калорий.

Исследователи отмечают, что для успешного похудения необходимо корректировать процесс тренировок — они должны оставлять достаточно сил для повседневных дел. Тогда у человека не будет соблазна «наградить» себя бездельем после утомительных упражнений.

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