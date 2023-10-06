Спрос на бытовую технику за полгода в России вырос почти в 1,5 раза

Спрос россиян на технику для дома и электронику в третьем квартале вырос почти в полтора раза по сравнению с первым кварталом, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Интерес россиян к технике для дома и электронике заметно увеличивается. Согласно статистике банка, общее число таких покупок в третьем квартале 2023 года выросло на 45% относительно первого квартала и на 4% по сравнению со вторым кварталом текущего года», — приводит ТАСС исследование банка.

Статистика подтверждает общий тренд на рост спроса россиян на холодильники, посудомоечные и стиральные машины, гаджеты и электронику, который отмечают эксперты рынка техники в этом году на фоне растущего ассортимента от китайских производителей в российских магазинах.

При этом самый высокий средний чек на бытовую технику и электронику в 2023 году был отмечен с мая по июнь и составил 7,5 тысячи рублей. В январе — марте 2023 года он составлял 7,3 тысячи рублей, а в июле — сентябре снизился до 7,2 тысячи рублей.

Также в исследовании сообщается, что в третьем квартале 2022 года средняя сумма покупки была заметно ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года, и составляла 5,3 тысячи рублей.