Армия России получит РЭБ с искусственным интеллектом

Новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с элементами искусственного интеллекта РБ-109 «Былина» будут поставлены Вооруженным силам РФ в 2025 году, сообщило Минобороны России

Система РБ-109 «Былина» объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей.

«С «Былиной» любая группировка РЭБ будет действовать сетецентрично. Она позволит более точно и эффективно применять комплексы, которые работают по различным диапазонам, радиосредствам и РЛС противника, в том или ином районе. И что важно — согласовывать их работу», — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, сейчас радиоразведка обнаруживает цели, затем комплексы радиоборьбы подавляют их, но действия не всегда согласованы. Например, может получиться так, что в радиусе действия невозможно использовать собственные беспилотники.

«Былина» поможет согласовать по времени, месту и цели применения задействованные системы вооружения в нужном районе, отметил Мураховский.