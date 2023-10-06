Путин сказал, когда закончится СВО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

«Теперь по поводу, где нам остановиться. Знаете, дело не в территориях — дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми», — цитирует РИА Новости Путина.

Президент отметил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей их удастся достичь.

По словам Путина, российские войска уверенно чувствуют себя на линии соприкосновения. Так, накануне они продвинулись вперед от 300 метров до 1,6 километра на 12 участках. Это тактические вещи, но они имеют значение, отметил российский лидер.

При этом ВСУ с начала так называемого контрнаступления потеряли уже более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, подчеркнул президент России.