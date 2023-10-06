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Эксперт предупредил о мошенничестве со стиральными машинами

Источник:
Sibnet.ru
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Махинации со стиральными машинами оказались самым распространенным видом мошенничества в сфере бытовых услуг в России, сообщила куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей», — сказала Храпунова в беседе с радио Sputnik.

В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь, отметила Храпунова. По ее словам, объявления мастеров-мошенников встречаются даже на проверенных интернет-ресурсах.

«Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастеров по отзывам знакомых», — посоветовала Храпунова.

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