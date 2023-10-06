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Ершов, Кучера и Пташенчук устроили разборки на шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Перепалка блогера Жени Ершова, ведущего Оскара Кучеры и юмориста Александра Пташенчука чуть не переросла в драку, их разнимал ведущий шоу «Новые звезды в Африке» Михаил Галустян.

В новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» зрители станут свидетелями жестокого гамбита, который разыграл Оскар Кучера. В результате его хитрого плана и сложившихся в его пользу обстоятельств среди участников возник крупный конфликт, который грозил закончиться дракой, если бы в ситуацию не вмешался Михаил Галустян.

Перед голосованием выяснились обстоятельства, которые в корне поменяли все договоренности между участниками. В итоге результаты голосования буквально шокировали ведущих и самих участников шоу. Женя Ершов не смог сдержать эмоций: он резко высказался в адрес Александра Пташенчука и Оскара Кучеры, назвав их «балаболами». 

Словесная перепалка проходила на повышенных тонах и грозила перерасти в драку. Остальные участники пытались успокоить разбушевавшихся мужчин, но их попытки не увенчались успехом.

На время успокоить участников и не дать скандалу перерасти в драку удалось ведущему Михаилу Галустяну. Но разборки продолжились и после церемонии. Что так завело Женю Ершова, и кто в итоге покинет проект на этой неделе, покажут в воскресенье 8 октября в 18.30 в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

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