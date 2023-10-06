Опубликован топ-10 самых популярных в России пиратских фильмов

Фото: © кадр из фильма «Оппенгеймер»
Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» оказались самыми популярными в Сети, такие выводы сделаны на основе подсчета пиратских копий картин.
Компания F.A.С.С.T., разработавшая технологии для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». На первом месте оказалась «Барби».
Топ-10 фильмов, пиратские копии которых появились в Сети в большем количестве:
- «Барби»
- «Оппенгеймер»
- «Индиана Джонс и колесо судьбы»
- «Последнее путешествие "Деметра"»
- «Операция "Наполеон"»
- «Земля мафии»
- «Мег 2: Бездна»
- «Большая или маленькая ложь»
- «Капсульное поколение»
- «За Палыча!»
Издание отмечает, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.