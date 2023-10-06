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Опубликован топ-10 самых популярных в России пиратских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Оппенгеймер»

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» оказались самыми популярными в Сети, такие выводы сделаны на основе подсчета пиратских копий картин.

Компания F.A.С.С.T., разработавшая технологии для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». На первом месте оказалась «Барби».

Топ-10 фильмов, пиратские копии которых появились в Сети в большем количестве:

  1. «Барби»
  2. «Оппенгеймер»
  3. «Индиана Джонс и колесо судьбы»
  4. «Последнее путешествие "Деметра"»
  5. «Операция "Наполеон"»
  6. «Земля мафии»
  7. «Мег 2: Бездна»
  8. «Большая или маленькая ложь»
  9. «Капсульное поколение»
  10. «За Палыча!»

Издание отмечает, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

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