Опубликован топ-10 самых популярных в России пиратских фильмов

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» оказались самыми популярными в Сети, такие выводы сделаны на основе подсчета пиратских копий картин.

Компания F.A.С.С.T., разработавшая технологии для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в сентябре, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». На первом месте оказалась «Барби».

Топ-10 фильмов, пиратские копии которых появились в Сети в большем количестве:

«Барби» «Оппенгеймер» «Индиана Джонс и колесо судьбы» «Последнее путешествие "Деметра"» «Операция "Наполеон"» «Земля мафии» «Мег 2: Бездна» «Большая или маленькая ложь» «Капсульное поколение» «За Палыча!»

Издание отмечает, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Но есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.