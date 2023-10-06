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Жена Николая Дроздова прокомментировала слухи о раке у ведущего

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/nikolay_drozdov

Информация о том, что Николаю Дроздову диагностировали злокачественной опухолью в предстательной железе, опровергла жена ведущего Татьяна Дроздова.

«Николай Николаевич здоров, дома. Почему-то все звонят. Все нормально у него, слава богу, ничего такого (онкологии) у него нет. Собираемся на отдых. Что такое, я не знаю? — цитирует Дродову NEWS.ru.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Дроздова госпитализировали из-за обнаруженной у него злокачественной опухоли. Ведущий якобы обратился в московскую клинику с жалобами на сильные боли, диагностика показала новообразование предстательной железы, а биопсия подтвердила, что это аденокарцинома.

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