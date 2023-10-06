Белый дом отказал Украине в выделении $24 млрд

Администрация президента США Джо Байдена больше не добивается от Конгресса СШАвыделения 24 миллиарда долларов в помощь Украине и рассматривает другие варианты финансовой поддержки Киева, пишут американские СМИ.

У администрации Байдена осталось достаточно средств, чтобы обеспечивать нужды Украины на поле боя, однако неизвестно, на какой срок их хватит, рассказали The Washington Post источники. По словам одного из них, Белый дом больше не настаивает на дополнительном финансировании Киева в размере 24 миллиарда долларов, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Чиновники обсуждают, стоит ли продолжать настаивать на крупном пакете финансирования, которого может хватить до окончания 2024 финансового года, или предложить более мелкую сумму, которая с большей вероятностью получит поддержку Конгресса. Дальнейшая поддержка Киева во многом зависит от того, кто станет следующим спикером Палаты представителей, отмечает WP.

Конгресс США принял, а Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Но по инициативе Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой партии средств.

Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, 8,5 миллиардов долларов было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом в субботу вечером и обрел силу закона.