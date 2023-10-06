НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Инстасамка раскрыла правду про историю с зеленкой

Источник:
Sibnet.ru
300 1
Фото: © телеграм-канал instasamka

Блогер и певица Инстасамка и ее муж спустя почти три года раскрыла правду о том, как ее облили зеленкой.

История произошла в феврале 2021 года. Тогда Инстасамка опубликовала в соцсети видео, где она, испачканная зеленкой, негодует, что ее облил раствором какой-то недоброжелатель.

Оказывается, вся история была выдумана ради хайпа, просмотров в соцсетях и трендов в СМИ, чтобы раскрутить имя Инстасамки.

«Просто банка зелнки. Мы сделали этим кому-то плохо? Нет. Нас показали по всем новостям, абсолютно по всем новостям, бесплатно. Это классно. Мы привлекли внимание к своему продукту», — сказал супруг и продюсер Инстасамки Олег Еропкин на конференции по блогингу «Инстадиум».

Еще по теме
Рита Дакота нескромно назвала себя «новым Цоем»
Разин пригрозил проклятием артистам за песни Шатунова
Бузова расшифровала неразборчивое слово из клипа «Позови»
Ольга Бузова занялась постановочным сексом
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Вторичное жилье подешевеет
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (1)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

А сегодняшний траур наукраине наверно из-за уничтожения Марса объявлен?

MuCbE

Да, так и есть. Бабосы. Только не с целью заработка, а с целью сохранения. Трещит по швам франкенштейн...

Danilon

И на что он намекает ? Вроде как верхушка "Вагнера" самоубилась в унюханном состоянии ?

nicollaich

Цеивроппейцы: брэхня. Видосов нэма, в западной непредвзятой и независимой прессе информации нэма. Ды-а,...