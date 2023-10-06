Инстасамка раскрыла правду про историю с зеленкой

Блогер и певица Инстасамка и ее муж спустя почти три года раскрыла правду о том, как ее облили зеленкой.

История произошла в феврале 2021 года. Тогда Инстасамка опубликовала в соцсети видео, где она, испачканная зеленкой, негодует, что ее облил раствором какой-то недоброжелатель.

Оказывается, вся история была выдумана ради хайпа, просмотров в соцсетях и трендов в СМИ, чтобы раскрутить имя Инстасамки.

«Просто банка зелнки. Мы сделали этим кому-то плохо? Нет. Нас показали по всем новостям, абсолютно по всем новостям, бесплатно. Это классно. Мы привлекли внимание к своему продукту», — сказал супруг и продюсер Инстасамки Олег Еропкин на конференции по блогингу «Инстадиум».