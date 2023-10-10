Сериал «Короче, план такой» про хакеров вышел в Wink

Премьера комедийно-авантюрного сериала «Короче, план такой»
состоялась в видеосервисе Wink, проект рассказывает о приключениях команды
русских хакеров.
По сюжету, участники команды «русских хакеров» никогда
не виделись в жизни и знают друг друга только по никам.
Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили
ошибку и попались.
Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть
за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают
второе, и с этого момента жизнь их меняется.
«В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное,
невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот
проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с
нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться
красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», —
сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.
Премьера первых эпизодов сериала «Короче, план такой» состоялась в Wink во вторник, 10 октября.