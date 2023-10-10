Сериал «Короче, план такой» про хакеров вышел в Wink

Премьера комедийно-авантюрного сериала «Короче, план такой» состоялась в видеосервисе Wink, проект рассказывает о приключениях команды русских хакеров.

По сюжету, участники команды «русских хакеров» никогда не виделись в жизни и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались.

Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется.

«В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.

Премьера первых эпизодов сериала «Короче, план такой» состоялась в Wink во вторник, 10 октября.