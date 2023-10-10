НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Короче, план такой» про хакеров вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
299 0
Фото: © кадр из сериала «Короче, план такой»

Премьера комедийно-авантюрного сериала «Короче, план такой» состоялась в видеосервисе Wink, проект рассказывает о приключениях команды русских хакеров.

По сюжету, участники команды «русских хакеров» никогда не виделись в жизни и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались.

Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется.

«В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.

Премьера первых эпизодов сериала «Короче, план такой» состоялась в Wink во вторник, 10 октября.

Еще по теме
Телеканал для животных появился в Wink
Сериал «Мастодонт» вышел в Wink
Премьера музыкального сериала «Плакса» состоялась в Wink
Почему Bluetooth пульт лучше старой ИК-дистанционки
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Обсуждение (0)
Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

Nik3316

кстати заметили из всех новостных лент на западе исчезла Украина...