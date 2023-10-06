«Уральские пельмени» покажут новое шоу

«Уральские пельмени» готовят новое шоу на СТС. Это будет научно-популярный проект «Уральские умельцы», сообщила пресс-служба телеканала.

В новом шоу Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев и Дмитрий Соколов под руководством актрисы Евы Жук вспомнят про свое техническое образование, чтобы воссоздать сказочные сюжеты из литературы и проверить реальность их осуществления на практике.

«Вот кто еще ездил в машине, заправленной газировкой, бежал по просеке в зорбе или плавал в лодке, которая идет при помощи шампанского? А у нас такой опыт есть. И в проекте мы такие же, как дома, поэтому зритель увидит нас глазами наших маленьких детей», — цитирует пресс-служба СТС Сергея Исаева.

Новый проект расширит телевселенную «Уральских пельменей», отмечающих тридцатилетие в этом году. Проект «Уральские умельцы» стартует 22 октября в 10.30 на СТС.

Также участники шоу готовят свой первый сериал «Мама будет против», который выходит на СТС уже этой осенью.