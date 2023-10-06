Рекордное число новых иностранных брендов пришло в Россию

Рекордное за четыре года число новых иностранных брендов пришло в Россию — 16 марок. На рынок выходят в основном турецкие продавцы одежды и обуви, но на долю новых марок приходится около 1% продаж.

Большинство новых иностранных компаний, вышедших в Россию в этом году, — это бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции. По данным NF Group, в 2023 году в России появились девять таких компаний, они работают в ценовом сегменте «средний» и «выше среднего».

Еще три игрока — из Белоруссии. Кроме того, в этом году на российский рынок вышел продавец спортивной одежды из Австралии, а также сети из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.



Как сказала РБК региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, рост числа новых брендов, появившихся на российском рынке в этом году, говорит о его привлекательности и готовности зарубежных компаний развивать бизнес в России.