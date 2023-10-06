Зеленский потребовал от Европы самостоятельности от США

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС действовать самостоятельно в условиях «политического шторма» в США, из-за которого сократилась поддержка Киева.

«Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Зеленский назвал странными голоса в политических кругах США о снижении поддержки Киеву и сообщил о намерениях обсудить это со странами ЕС на саммите. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Европейский союз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.

А решение США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине, по мнению некоторых аналитиков, приведет Киев к невозможности продолжать боевые действия и «краху режима».