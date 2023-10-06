НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский потребовал от Европы самостоятельности от США

Источник:
ТАСС
143 0

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС действовать самостоятельно в условиях «политического шторма» в США, из-за которого сократилась поддержка Киева.

«Европа должна быть сильной. Сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

Зеленский назвал странными голоса в политических кругах США о снижении поддержки Киеву и сообщил о намерениях обсудить это со странами ЕС на саммите. Но глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель уже заявил, что Европейский союз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.

А решение США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине, по мнению некоторых аналитиков, приведет Киев к невозможности продолжать боевые действия и «краху режима».

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков
Российская авиация уничтожила командные пункты ВСУ
Пушилин сообщил о 500 россиянах в украинском плену
США дали Украине шесть недель на победный удар по России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Вторичное жилье подешевеет
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
Зеленский потребовал от Европы самостоятельности от США
Руководство Евросоюза разругалось из‑за Украины
Россия испытала ракету «Буревестник» с ядерным двигателем
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

MuCbE

Да, так и есть. Бабосы. Только не с целью заработка, а с целью сохранения. Трещит по швам франкенштейн...

pepelmetal

А сегодняшний траур наукраине наверно из-за уничтожения Марса объявлен?

masiki

мнение путина всем до одного места)

nicollaich

Цеивроппейцы: брэхня. Видосов нэма, в западной непредвзятой и независимой прессе информации нэма. Ды-а,...