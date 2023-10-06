Протеиновые батончики оказались опасными для здоровья

Протеиновые батончики нанесут вред организму, если будут заменой полноценному приему пищи, рассказала ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова.

«Рацион должен быть полноценным и разнообразным, а протеиновые батончики могут быть только дополнением. Заменять ими любой из приемов пищи нежелательно, так как они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — цитирует «Известия» Бурдакову.

По словам медицинского эксперта, в одном протеином батончике может содержаться 200–270 ккал, поэтому людям, не занимающимся активными видами спорта, их употребление грозит набором веса. Также такой перекус может привести к проблемам с сердцем.

Употреблять протеиновые батончики безопасно только в качестве дополнения к основанному рациону. В день можно съедать по одному-два батончика.