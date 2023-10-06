Руководство Евросоюза разругалось из‑за Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины, пишут европейские СМИ.

В интервью Spiegel Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия в ответ гневно отреагировала на заявление главы Евросовета о скором присоединении Украины.

Мишель пообещал, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году.

«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — приводит РИА Новости мнение Spiegel.

В сентябре фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов «лучшим вложением в мир, безопасность и процветание континента». При этом она не назвала никаких конкретных сроков для включения в его состав Украины.