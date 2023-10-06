НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Руководство Евросоюза разругалось из‑за Украины

Источник:
РИА Новости
380 0
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: European Commission (Christophe Licoppe)

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины, пишут европейские СМИ.

В интервью Spiegel Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия в ответ гневно отреагировала на заявление главы Евросовета о скором присоединении Украины.

Мишель пообещал, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Европейский Союз в 2030 году.

«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — приводит РИА Новости мнение Spiegel.

В сентябре фон дер Ляйен назвала присоединение к ЕС новых членов «лучшим вложением в мир, безопасность и процветание континента». При этом она не назвала никаких конкретных сроков для включения в его состав Украины.

Еще по теме
Зеленский потребовал от Европы самостоятельности от США
Экс‑глава Еврокомиссии заявил, что Украина не станет членом ЕС
Блинкен пошутил о «русских друзьях» после тревоги в Техасе
Блинкен заверил, что Байден не хочет прямого конфликта с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Внук Пугачевой Никита Пресняков в США превратился в параноика
Вторичное жилье подешевеет
Песня про политику России Гарика Харламова спровоцировала скандал
Появилось новое видео Пригожина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин раскрыл обстоятельства гибели Пригожина и его спутников
Зеленский потребовал от Европы самостоятельности от США
Руководство Евросоюза разругалось из‑за Украины
Россия испытала ракету «Буревестник» с ядерным двигателем
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
44
Неформальный старт президентской кампании наметили на ноябрь
35
Кремль оценил идею Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
26
Кадыров поддержал Симоньян после хейта за взрывы над Сибирью
23
Экс-советник Пентагона заявил о подготовке России к наступлению
22
Microsoft перестала продлевать лицензии российским компаниям