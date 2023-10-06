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Опубликовано новое пророчество Ванги на 2024 год

Источник:
Sibnet.ru
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Болгарские СМИ опубликовали новое пророчество умершей предсказательницы Ванги на 2024 год, в нем говорится о глобальном конфликте и появлении неких «красных денег».

Предсказания Ванги на 2024 год указывают на то, что катастрофические метеорологические явления и природные бедствия не обойдут стороной население мира. Будет все больше ураганов, торнадо и наводнений. 

Это приведет к огромным разрушениям и многочисленным жертвам, говорится в болгарском издании «Стандарт». Ванга говорила, что регион Тихого океана переживет самое сильное землетрясение в истории, которое также приведет к жертвам.

По словам прорицательницы, существует большая вероятность глобального конфликта в 2024 году, а исход этого конфликта станет самым важным событием в мировой истории. По ее словам, возможно, это событие приведет к сокращению населения Земли.

Прогноз Ванги на 2023 год

Ванга прогнозировала захват планеты «могучим драконом» и возможное объединение трех гигантов — России, Индии и Китая. Она также говорила о «красных деньгах» с числами 100 и 5, но смысл этого послания остается неясен.


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